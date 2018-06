“La differenza fra vivere e morire. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi, io scommetto che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra”. Mancavano solo queste parole, e tutta la questione dei centimetri. Ma per il resto Messi si sovrappone ad Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, a riprova che il vero leader dell’Argentina è lui, capitano e ormai anche allenatore di una squadra non più nelle mani di Sampaoli, ma solo in quelle di Leo. Il discorso motivazionale è quello inciso nella storia, del cinema e dello sport. Quattro minuti e mezzo con tante imitazioni, ma senza mai qualcosa realmente sullo stesso piano. Any Given Sunday nel titolo originale, diretto da Oliver Stone, e anche se Argentina-Nigeria è caduta di martedì tutti i paralleli ci sono. Compreso il “football”, in americano, che nel sud del continente diventa "fútbol", molto simile. Come le parole di Leo in quell’intervallo prima dei 45 minuti più decisivi di tutta una nazione. È Marcos Rojo a rivelare allora ai microfoni di Tyc Sports - e come riporta anche il Mirror sulle sue pagine - le parole di Leo a tutta la squadra all’intervallo, in quelle immagini catturate dalle tv già entrate nella storia. Tutti in cerchio. A parlare è Leo. “Messi è il nostro capitano - ha detto il difensore United - il migliore al mondo, è stato incredibile a segnare quel gol”. Ma soprattuto: “É il nostro leader”.