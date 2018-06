Il Brasile è una delle principali favorite per la vittoria del Mondiale ma le sue prime due partite non sono state all’altezza delle aspettative. Al pareggio per 1-1 all’esordio contro la Svizzera è seguita la vittoria per 2-0 contro la Costa Rica con due gol nei minuti finali di Coutinho e Neymar, al termine di una partita frustrante per la strategia difensiva quasi perfetta della Nazionale allenata da Oscar Ramírez. La sfida dell’ultima giornata contro la Serbia non può essere quindi presa sotto gamba dalla Nazionale di Tite, specialmente perché la Serbia ha dimostrato di essere un avversario molto ostico. La qualificazione del Brasile agli ottavi non è insomma scontata, anche se comunque può permettersi di pareggiare per passare il turno.

In realtà, sono i serbi ad avere l’obbligo della vittoria per superare la fase a gironi, ma è improbabile che il loro atteggiamento sia molto diverso da quello mostrato contro Costa Rica e Svizzera. Oltre all’inferiorità tecnica, che rende quindi complicato imporre al Brasile una partita difensiva, la squadra costruita dal CT Krstajic non sembra così sofisticata da poter cambiare il proprio stile a seconda delle circostanze. Sulla trequarti, però, la Serbia può fare la differenza anche contro il Brasile e in particolare la partita potrebbe decidersi sulla fascia in cui si incrociano i due giocatori a cui spetta rendere imprevedibile il sistema, improvvisando: Tadic e Neymar.

I punti di forza della Serbia

In fase offensiva la Serbia è una squadra semplice, che punta ad arrivare velocemente dai suoi trequartisti, con una suddivisione dei compiti piuttosto rigida. A sinistra la Nazionale di Krstajic ha più qualità per costruire l’azione, grazie alla presenza di Kolarov e ai movimenti ad aprirsi sul centro-sinistra di Matic, che con i suoi filtranti di sinistro sa far arrivare con precisione la palla sulla trequarti. A destra invece domina Tadic, l’unico a cui è concesso di rallentare il ritmo, dando il tempo ai compagni di avvicinarsi e occupare l’area di rigore.

Le scelte di Tadic determinano non solo lo sviluppo della manovra ma anche i movimenti di chi gli gioca vicino. Quando la palla è tra i suoi piedi l’azione della Serbia rallenta e così Ivanovic ha il tempo di sovrapporsi, Milivojevic o Matic possono avvicinarsi in appoggio, Milinkovic-Savic, Mitrovic e l’esterno sinistro possono attaccare l’area. Tadic è molto creativo ed è in grado di creare occasioni da gol praticamente da solo, una qualità vitale in una squadra dalla manovra poco elaborata. Contro la Svizzera, Tadic ha costruito il gol di Mitrovic disorientando Rodríguez e crossando con precisione estrema sulla testa del numero 9 serbo.