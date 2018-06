Sette gol ai padroni di casa (del Brasile!) in una semifinale Mondiale. Ultimi nel girone contro le non certo stratosferiche Svezia, Messico e Corea. Un Mondiale stravinto e un Mondiale straperso. Quattro gol subiti, appena uno fatto. E la Corea è diventata fatale anche per loro. “Senza parole”. Già, in entrambi i casi. Così nel 2014 nel Mineirazo che ha gettato nella disperazione un’intera nazione, quella brasiliana. E così anche in Russia. Da Kazan a casa il passo è breve. E lo sconforto si legge anche sulla prima pagina della Bild, uno dei più celebri quotidiani della nazione. “Ohne worte”. Cioè “senza parole”. Titolato a caratteri cubitali, sia quel 9 luglio 2014 dopo il 7-1 ai brasiliani. Sia dopo la disfatta nel Mondiale da campioni in carica. In copertina c’è sempre lui, Toni Kroos. Una doppietta a Belo Horizonte in quella semifinale e una rete pesantissima anche qualche giorno fa alla Svezia, su punizione, il gol che aveva riaperto le speranze di tutti i tedeschi. Quasi come un segno del destino. Il bivio nella storia di Russia 2018. No, tutto vano. E questa volta il campione del Real ha le mani lungo i fianchi, indosso sempre la seconda divisa della competizione, per quanto diversa, e il punteggio in bella mostra dice “addio Mondiale”.