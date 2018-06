Russia 2018 entra nel vivo. Finiti i gironi di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, è tempo di... dare i numeri. Non quelli del Mondiale, o meglio, non di questa edizione. Perché ogni quattro anni il mondo si ferma, la Terra sembra quasi girare più lenta per far sì che tutti possano seguire il torneo per Nazionali che ha più fascino di tutti. 1519 squadre, 89 campionatie e 7926 giocatori sono stati coinvolti dall'edizione uruguayana del 1930 a quella russa del 2018. Un'infinità, che fa sorgere spontanea la domanda: qual è la squadra che ha fornito più giocatori alle varie partecipanti nell'arco di questi 88 anni? La Juventus...

Bianconeri davanti a tutti

Comanda la Juve, nella storia nessun club ha fornito più calciatori dei bianconeri ai Mondiali. Non conta la nazionalità, anche se è facile dedurre che la maggior parte degli juventini convocati lo fossero per l'Italia. 128 in totale, due in più del Barcellona (126). Chiude il podio un'altra italiana: l'Inter, con 122 giocatori convocati. In generale è importante notare come ben 250 giocatori dei 7926 della storia dei Mondiali siano stati chiamati mentre militavano nella Juventus o nell'Inter, con il Milan al sesto posto complessivo (98) e a sole due "convocazioni" dal traguardo dei "cento".