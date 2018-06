Tabellone sbilanciato, tutti gli ottavi Mondiali

Definito il quadro completo degli ottavi di finale di Russia 2018 dopo la conclusione della fase a eliminazione diretta. Questi gli accoppiamenti: Uruguay-Portogallo, Francia-Argentina, Brasile-Messico, Belgio-Giappone, Spagna-Russia, Croazia-Danimarca, Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra.

Francia-Argentina (30 giugno, ore 16.00)

Le prime due squadre a scendere in campo negli ottavi di finale saranno Francia e Argentina, che si sfideranno sabato 30 giugno alle 16.00 a Kazan. La nazionale allenata da Deschamps ha vinto il gruppo C con 7 punti, frutto dei successi contro Australia e Perù e del pareggio contro la Danimarca nella giornata conclusiva. I sudamericani sono arrivati secondi nel gruppo D con quattro punti. Qualificazione con il brivido per Messi e compagni, che hanno avuto la meglio della Nigeria nell'ultima giornata dopo avere conquistato solamente un punto nei primi due incontri (1-1 con l'Islanda e il ko 0-3 contro la Croazia).

Uruguay-Portogallo (30 giugno, ore 20.00)

Sabato 30 giugno alle 20.00 Uruguay e Portogallo in campo a Sochi per guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale. La nazionale allenata da Tabarez ha conquistato il primo posto nel gruppo A con nove punti: prima le vittorie di misura contro Egitto e Arabia Saudita, poi il netto 3-0 contro i padroni di casa della Russia. Il Portogallo, invece, ha chiuso il gruppo B al secondo posto con 5 punti come la Spagna (parità di differenza reti, ma un gol in più realizzato dalla nazionale allenata da Hierro). Pareggio 3-3 con tripletta di CR7 nella prima giornata contro le Furie Rosse, poi la vittoria 1-0 contro il Marocco e l'1-1 contro l'Iran nell'ultima giornata.

Spagna-Russia (1 luglio, ore 16.00)

Spagna e Russia in campo domenica 1 luglio alle 16.00 allo stadio Luzniki di Mosca. La nazionale del Ct Hierro ha vinto il gruppo B con 5 punti davanti al Portogallo, contro il quale ha pareggiato 3-3 nella partita d'esordio. Nelle partite seguenti le Furie Rosse hanno prima battuto l'Iran e poi pareggiato con il Marocco. I padroni di casa hanno sconfitto l'Arabia Saudita nella partita inaugurale del mondiale e l'Egitto nella seconda giornata, prima di perdere 3-0 contro l'Uruguay, concludendo il gruppo A al secondo posto alle spalle proprio dei sudamericani.

Croazia-Danimarca (1 luglio, ore 20.00)

Domenica 1 luglio alle 20.00 la quarta sfida dei quarti di finale: Croazia e Danimarca scenderanno in campo a Novgorod. Punteggio pieno per i croati nel gruppo D, che nell'ordine hanno sconfitto Nigeria, Argentina e Islanda. I danesi hanno invece concluso il gruppo C al secondo posto dietro la Francia. Cinque i punti conquistati, in virtù della vittoria contro il Perù all'esordio e dei pareggi nelle partite con Australia e Francia.