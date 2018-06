La fase a gironi del Mondiale è terminata. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione della Germania, ma i tedeschi non sono gli unici big ad aver reso meno rispetto alle aspettative. Anche le altre Nazionali blasonate hanno infatti offerto prestazioni deludenti, spesso per merito della bravura degli avversari, più deboli sulla carta, ma organizzati tatticamente in modo impeccabile e in grado così di annullare temporaneamente il gap dai rivali. Eppure c'è chi aveva previsto tutto... o quasi. Non si tratta di una persona in carne e ossa, ma della simulazione effettuata dai produttori degli Ea Sports attraverso il videogame di FIFA 18. Alla vigilia della Coppa del Mondo, come ormai accade da oltre un decennio, si è provato a ipotizzare il cammino delle rispettive squadre partecipanti con l'uso della consolle, in base ovviamente alle caratteristiche e potenzialità associate a ogni giocatore virtuale. Archiviata la prima fase, si può dire che il simulatore ha azzeccato quasi tutto. Ben 5 degli 8 accoppiamenti che daranno vita agli ottavi di finale erano stati infatti previsti da FIFA 18 e nello specifico si tratta dei match Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia, Francia-Argentina, Croazia-Danimarca e Colombia-Inghilterra. Oltre a questi abbinamenti, il simulatore ha centrato il primo posto nel rispettivo girone di Brasile e Belgio, a cui va aggiunta la qualificazione della Svezia, seppur pronosticata come seconda classificata. L'errore commesso è stato invece "dare fiducia" a Germania, Costa Rica e Polonia che, nella realtà, hanno concesso poi il loro posto tra le magnifiche 16 a Messico, Svizzera e Giappone.