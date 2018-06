Colombia-Inghilterra, la sfida Asprilla-Shearer

L'ultimo ottavo di finale di Russia 2018 sarà Colombia-Inghilterra, in programma martedì 2 luglio alle 20.00 a Mosca. C'è un precedente tra le due nazionali, nel fase a gruppi del mondiale francese: il 26 giugno 1998 gli inglesi sconfissero 2-0 i colombiani con i gol di Anderton e Beckham, qualificandosi per gli ottavi di finale. 20 anni fa Alan Shearer e Tino Asprilla erano compagni di squadra nel Newcastle, ma quel giorno non ci fu l'attesa sfida perché l'estroso attaccante colombiano fu escluso dal gruppo otto giorni prima in seguito alle critiche rivolte al Ct Gomez. Nonostante non fosse in campo quel giorno a Lens, Tino Asprilla considera l'ottavo di finale di martedì come una rivincita per il suo paese, per la nazionale e per se stesso. Per questo motivo ha deciso di proporre su Twitter al suo amico ed ex compagno di squadra Alan Shearer una scommessa: in caso di vittoria dei sudamericani si incontreranno per un barbecue in Colombia, se invece a prevalere fossero i Leoni la grigliata sarà servita a Newcastle. Shearer ha ovviamente accettato la sfida di Asprilla: ora non resta che attendere l'esito della partita di martedì e capire chi dei due dovrà prenotare un volo intercontinentale per preparare carne e salsicce insieme all'amico.