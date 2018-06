Valdebebas andata e ritorno

Era il 2012, quando un quattordicenne pieno di talento e tutta velocità rispondente al nome di Kylian aveva girato più di una squadra per dei provini. Tra questi anche Madrid, e la tappa a Valdebebas con la divisa del club indosso che poi non portò all’accordo. In quei giorni Mbappé era con lo zio Pierre, quando la scelta finale fu poi quella di rimanere in Francia, dall’accademia di Clairefontaine al Monaco, dove poi è stato rivenduto a peso d’oro appena cinque anni dopo. “Rido, quando la gente dice che Kylian ha scelto il Psg per i soldi” - disse invece papà Wilfried qualche anno fa a L’Equipe. La famiglia contava più di ogni altra cosa, e il Real a 14 anni, lontano da casa, poteva spaventare e frenare la sua carriera. Fu solo un’esperienza allora. Nessuna firma, qualche allenamento ma soprattutto una foto, scattata al tempo e rimasta probabilmente per sempre in qualche vecchio telefono di Mbappé. Cappellino in testa per CR7, e sorriso. Segno della “vu” con indice e medio della mano in segno di vittoria per il piccolo Kylian, felicissimo di fare la foto con il suo idolo. “É un tifoso del Real e il suo calciatore preferito è Ronaldo - faceva eco sempre il papà - passava ore a casa a guardare i video delle sue giocate su internet”. Evidentemente d’ispirazione, viste le magie replicate in campo.