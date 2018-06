Spagna-Russia: le probabili formazioni

I padroni di casa della Russia da un lato, la Spagna di Fernando Hierro dall’altro. Il Luzhniki come teatro di questa affascinante sfida dei Mondiali di Russia 2018, che mette in palio un posto nei quarti di finale. Nonostante gli uomini di Cherchesov abbiano totalizzato più punti nella fase a gironi (6 contro 5), gli spagnoli si son qualificati al primo posto, mentre Golovin e compagni al secondo dietro l'Uruguay, che affronterà dunque il Portogallo. Sono sei i precedenti tra le due Nazionali dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, la Russia non ha mai vinto collezionando al massimo due pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al novembre del 2017, terminato con il punteggio di 3-3. Sono dieci i gol segnati dagli spagnoli negli ultimi tre confronti con la Nazionale padrona di casa, sette in due gare ad Euro 2008 e i tre già citati dello scorso anno. Non sarà facile per Akinfeev mantenere la propria porta inviolata, visto che dallo scioglimento dell'Unione Sovietica ad oggi, sono solo due i clean sheet in dodici partite del Mondiale. Mentre la Spagna solo in un’occasione non è riuscita a segnare negli ultimi dodici incontri: nel match contro il Cile del giugno 2014.