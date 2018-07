Martinez e Hazard: "Non sottovalutiamo Giappone"

Una maturità diversa, rispetto a quella degli scorsi anni, che aumenta le pressioni. Ma il Belgio, uno dei protagonisti più attesi in questa edizione dei Mondiali, è sereno alla vigilia della sfida con il Giappone, valida per gli ottavi di finale del torneo. E non perché l’avversario sia alla portata, come ha confermato Roberto Martinez in conferenza stampa. “Quando si gioca ai Mondiali, conta solo raggiungere l'obiettivo. Tutti gli elementi della rosa sono in forma e disponibili, all'infuori di Januzaj, che ha un problema al ginocchio. Il gruppo è in un ottimo momento, ogni giocatore farebbe di tutto per essere in campo. Il Giappone è una squadra che è attrezzata per essere competitiva e per vincere” ha detto il commissario tecnico dei belgi, presentando la gara.

Le parole di Eden Hazard

A trasmettere le sensazioni dei giocatori, c’era Eden Hazard al fianco di Martinez nella conferenza stampa della vigilia. “Sono un calciatore migliore rispetto al 2014 e al 2016. L'esperienza può fare la differenza quando si entra nella fase ad eliminazione diretta. Prenderemo questa sfida molto seriamente, il nostro obiettivo è vincere e arrivare ai quarti di finale” ha detto il fantasista del Chelsea. Per quanto riguarda gli avversari, il loro percorso parla da sé: essere usciti indenni in un girone così equilibrato è un attestato di forza: “Il Giappone è arrivato fino agli ottavi e vuol dire che sono una buona squadra, li abbiamo già affrontati (in amichevole a novembre, finì 1-0 per il Belgio ndr). Hanno calciatori esperti e alcuni di loro giocano anche ad alti livelli in Europa. È il momento di far bene, dobbiamo giocare uniti e dare tutto”.