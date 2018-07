Il Belgio ha vinto solamente uno dei cinque precedenti contro il Giappone (2N, 2P), proprio nell’ultimo incontro a novembre 2017 (1-0, con rete di Romelu Lukaku). L’unico precedente tra Belgio e Giappone ai Mondiali risale all’edizione 2002 della competizione in un match della fase a gironi, terminato in pareggio per 2-2. Il Belgio ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in Coppa del Mondo per la sesta volta nelle sue ultime sette partecipazioni, l’unica eccezione risale al 1998. La Nazionale belga cercherà di accedere ai quarti di finale per la terza volta nella sua storia dopo il 1986 e 2014. Il Belgio non è mai riuscito a mantenere la propria porta inviolata in 11 precedenti nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali, perdendo otto di questi (2V, 1N). Inoltre, cinque dei suoi ultimi nove incontri nella fase a eliminazione diretta sono andati ai supplementari, ma uno solo ai calci di rigore (contro la Spagna 1986). La Nazionale belga è quella che ha segnato più gol nella fase a gironi di questa Coppa del Mondo (nove reti). Ed è una delle tre ad aver vinto tutte le tre partite del proprio raggruppamento (assieme a Croazia ed Uruguay).

Statistiche e curiosità

Il Belgio è imbattuto da 22 partite (17V, 5N), la sua ultima sconfitta risale a settembre 2016 contro la Spagna (0-2). Alla fine della fase a gironi, solo la Spagna vanta una striscia di imbattibilità più lunga tra le 32 squadre del Mondiale 2018 (23 partite). Il Giappone non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei partite giocate ai Mondiali contro un’avversaria europea (1V, 2N, 3P). Le uniche reti realizzate sono quella nella vittoria 3-1 contro la Danimarca nel 2010. Dal suo debutto in Coppa del Mondo nel 1998, il Giappone ha alternato un’eliminazione ai gironi (1998, 2006, 2014) ed un passaggio agli ottavi di finale (2002, 2010, 2018): tuttavia i nipponici non hanno mai superato questa fase della competizione. I precedenti due incontri della fase a eliminazione diretta ai Mondiali del Giappone hanno resgistrato solo un gol in totale, segnato dalla Turchia nel 2002 (0-1). L’altra gara è terminata 0-0 contro il Paraguay nel 2010 con il Giappone eliminato ai calci di rigore (3-5). Romelu Lukaku ha segnato 23 gol in 20 presenze con il Belgio sotto la guida di Roberto Martinez, comprese quattro reti con altrettanti tiri nello specchio effettuati in questa Coppa del Mondo. Assieme a Cristiano Ronaldo, è stato l’unico giocatore a trovare il gol di destro, di sinistro e di testa nella fase a gironi. Dal 2010, Keisuke Honda ha segnato (quattro) o assistito (tre) sette degli ultimi 10 gol del Giappone ai Mondiali. Malgrado abbia disputato solamente 38 minuti in questa Coppa del Mondo, ha già realizzato una rete e fornito un assist.