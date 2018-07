Ansia Cavani, a fortissimo rischio per la Francia

La gioia per l’accesso ai quarti di finale è già smorzata, in casa Uruguay. Infatti, dai primi accertamenti svolti da Edinson Cavani non emergono buone notizie. Per l’attaccante, che attende il risultato dell’ecografia svolta, si dovrebbe trattare di rottura fibrillare del gemello della gamba destra. Una diagnosi che lo renderebbe sicuramente indisponibile per la partita di venerdì con la Francia e che potrebbe tenerlo fuori anche per gli eventuali impegni successivi della Celeste, in caso di passaggio del turno. Dunque, confermato il pessimismo delle scorse ore, con la federazione che aveva già ipotizzato il forfait per i quarti di finale. “I tempi sono molto ristretti” sarebbe la frase captata da alcuni media e che avrebbe pronunciato Oscar Tabarez, c.t. della nazionale uruguaiana, in merito all’infortunio di Cavani.