Harakiri Giappone, fuori agli ottavi ogni 8 anni

Mondiale 2018: rimonta da incubo contro il Belgio

In Russia il Giappone ha superato il girone eliminatorio ed è approdato agli ottavi di finale per la terza volta nella sua storia. Ma una nuova delusione è dietro l’angolo, questa volta forse ancora più dolora delle precedenti. Trovatosi in vantaggio per 2-0 contro il ben più blasonato Belgio, subisce un’incredibile rimonta incassando tre gol in 25 minuti. Il Giappone viene eliminato perdendo 3-2 con la rete di Chadli al 94’, un istante prima del fischio finale, proprio all’ultima azione. I quarti di finale restano un tabù per i giapponesi, eliminato per la terza volta agli ottavi con una cadenza esatta di otto anni. Onore comunque a questo Giappone, sceso in campo come vittima sacrificale, uscito dal campo col petto gonfio come il più valoroso dei samurai. La Nazionale di Nishino ha dimostrato ancora una volta come il calcio asiatico sia in costante crescita.