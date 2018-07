Colombia-Inghilterra, le probabili formazioni

Una gara da dentro o fuori, nella quale è vietato sbagliare: martedì 3 luglio, alle ore 20 italiane, Colombia e Inghilterra si giocano la possibilità di continuare ad inseguire il sogno mondiale. Una sfida parecchio affascinante quella in programma allo Spartak Stadium di Mosca tra la Nazionale sudamericana di José Pekerman, che ha concluso il girone H al primo posto davanti a Giappone, Senegal e Colombia e quella europea guidata da Gareth Southgate, che nel gruppo G si è dovuta accontentare della seconda piazza alle spalle del Belgio. Finite nella parte sulla carta più soft del tabellone, le due squadre potrebbero dunque avere una grossa chanche di arrivare lontano una volta superato l’ostacolo ottavo di finale. Una sfida non inedita, anzi: confronto che sorride agli inglesi, che nei precedenti cinque incontri – l’ultimo risale al 2005 - contro i colombiani sono sempre usciti imbattuti, collezionando tre vittorie e due pareggi. Colombia e Inghilterra si sono già affrontate anche in un Mondiale, a Francia ’98: 2-0 per la Nazionale dei tre leoni firmato Darren Anderton e David Beckham. Un precedente confortante dunque per gli inglesi, che però hanno vinto soltanto due delle ultime otto sfide a eliminazione diretta ai Mondiali, quelle contro la Danimarca nel 2002 e l’Ecuador nel 2006. Dall’altra parte la Colombia, in grado di superare gli ottavi di finale soltanto nell’edizione di Brasile 2014 e vogliosa di bissare il risultato: sempre a segno in tutte le ultime otto partite disputate ai Mondiali, l’ultima volta in cui i Cafeteros non hanno trovato la via del gol è stata proprio contro l’Inghilterra a Francia ’98. Un’occasione ghiottissima dunque per le due Nazionali: chi passa il turno affronterà nei quarti di finale la vincente di Svezia-Svizzera.