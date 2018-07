Il Brasile sorride, non solo per aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali (dove affronterà il Belgio), ma anche per aver ritrovato Douglas Costa. L'ala bianconera aveva dato infatti forfait dopo la sfida contro Costa Rica nella fase ai gironi, per una lesione muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto fuori contro la Serbia e per la sfida agli ottavi contro il Messico. La notizia di oggi è però che Douglas è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Tite, svolgendo l'intera sessione. Lo ha comunicato la Federazione Brasiliana sui propri canali ufficiali: Costa potrebbe dunque esserci contro il Belgio, da capire se dal primo minuto o partendo dalla panchina. Contro Costa Rica aveva infatti cambiato il match entrando al 45' al posto di uno spento Willian, che però si è rifatto contro il Messico giocando un'ottima partita: insomma, Tite avrà l'imbarazzo della scelta lì davanti, mentre dovrà fare i conti con la squalifica di Casemiro a centrocampo.

Recuperato anche Marcelo

Oltre a Douglas Costa, Tite potrà contare anche su Marcelo: il difensore del Real Madrid aveva anch'egli saltato l'ottavo di finale contro il Messico a causa di un forte mal di schiena accusato durante il match contro la Serbia e provocato curiosamente, a detta dello stesso medico del Brasile, dal materasso dell'hotel nel quale la Seleçao aveva riposato prima della gara. A differenza di Douglas Costa, Marcelo dovrebbe rientrare nell'undici titolare per il quarto di finale contro il Belgio, in programma venerdì alle 20:00 a Kazan.