"È stata davvero una tragedia - ha ammesso il Ct al termine dell'incontro -. Mi sento devastato, sono molto deluso. I giocatori hanno giocato al meglio delle loro possibilità, abbiamo espresso un buon calcio, ma l'obiettivo era qualificarsi. Non posso quindi definire questa gara un successo. Siamo riusciti a mostrare una mentalità diversa rispetto al passato, ma non è bastato. Abbiamo disputato una prova alla pari degli avversari, la responsabilità della sconfitta è mia e non dei giocatori". Il ko subito in maniera tragica dal punto di vista sportivo non ha scalfito però di un centimetro i valori intrisi nella cultura giapponese: la loro cura dei dettagli, la loro educazione e il rispetto dell'avversario. Una foto pubblicata su Twitter da Priscilla Janssens, coordinatrice generale della FIFA, ha mostrato infatti lo spogliatoio degli orientali pulito al termine del match come se nessuno ci avesse mai messo piede. Devastati dall'eliminazione, i giocatori di Nanchino hanno avuto comunque la forza e la gentilezza di pulire tutto e lasciare un biglietto con scritto 'grazie' in russo. Per loro infatti, nonostante il finale horror, è stata un'esperienza fantastica e che porteranno sempre nel cuore. E i loro tifosi non sono stati da meno. Come già successo nelle partite della fase a gironi infatti, i supporters nipponici hanno aiutato gli inservienti dello stadio a togliere la spazzatura creata sugli spalti, lasciando immacolata la Rostov Arena. È la magia dei Mondiali e i giapponesi hanno dato l'ennesimo esempio di come si possa essere civili anche di fronte a una terribile delusione.