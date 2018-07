"Questa eliminazioni mi ha fatto soffrire"

La candidatura del Pipe de Oro è arrivata dallo studio del programma tv venezuelano “De la mano del Diez”, al quale è stato invitato. “Credono che sia felice dell’eliminazione dell’Argentina”, ha detto, “ma in realtà mi fa male il cuore a vedere questa Nazionale sconfitta da una squadra (la Francia, ndr) che non credo sia tra le migliori del torneo. Tutto quello che costruiamo con grandi sforzi lo distruggiamo altrettanto facilmente”. Motivo per cui sarebbe pronto a tornare: “Sì, lo farei anche gratis. Non chiederei niente in cambio”. Per la Federazione argentina, da un punto di vista prettamente economico, sarebbe un'ottima soluzione: il contratto dell'attuale ct, Jorge Sampaoli, è blindato e potrebbe essere liberato prima del 2022 solo a fronte di un risarcimento di 20 milioni di dollari. Altro discorso è quello tecnico. Maradona ha già allenato l'Albiceleste al Mondiale 2010: dopo una qualificazione sofferta, la squadra uscì ai quarti di finale, sconfitta 4-0 dalla Germania.