Un tweet offensivo e secondo molti anche a sfondo razzista che potrebbe costare carissimo a Julio Cocielo, venticinquenne attore brasiliano e idolo per tanti giovani del suo Paese. Il famoso Youtuber infatti è stato l'autore di un tweet poco carino nei confronti di Kylian Mbappé, grande protagonista in questo Mondiale con la Nazionale francese. E proprio durante l'ottavo di finale tra Argentina e Francia – gara nella quale il talento del Paris Saint-Germain ha fatto la differenza trascinando al successo i Blues – Cocielo ha twittato un post che ha scatenato diverse polemiche: "Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein". Traduzione? "Mbappè potrebbe benissimo andare a rubare in spiaggia", il senso del tweet di Cocielo, considerato che in Brasile il termine 'Arrastão' è utilizzato per definire rapine di gruppo in luoghi aperti.