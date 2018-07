Mbappé più veloce di Bolt? Ecco la verità

Praticamente un fulmine, nel cielo già poco sereno dell’Argentina. Mbappé prende la palla e corre, corre, e corre. I paragoni si sprecano. Speedy Gonzales? Quello lo lasciamo al messicano Lozano. Flash? Appropriato, anche se il superiore con il fulmine come logo è l’idolo di Douglas Costa, altra freccia Mondiale. Forrest Gump? Forse, anche se Mbappé sa bene quando fermarsi per fare gol. 55 i metri percorsi. Sette i secondi impiegati. Minuto numero dodici del primo degli ottavi di finale. Corsa fantastica e rigore procurato per il fallo di Rojo, Griezmann segnerà dal dischetto e Argentina subito sotto. Tra i tanti nomi nel paragone del suo clamoroso scatto ecco allora anche quello di Usain Bolt, uomo più veloce del mondo e ancora primatista sui centro metri. Il giamaicano che corre come il vento e che ama il pallone tanto da voler diventare un calciatore. Sicuramente avrà apprezzato il gesto atletico di Mbappé, molto meno però tutti quei paralleli che lo ha addirittura additato come “più lento”. Lui? Di qualcuno? Impossibile! E anche se Kylian in quell’incredibile scatto ha corso a una straordinaria velocità (e col pallone tra i piedi!) non è stato più veloce di Bolt.