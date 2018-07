Dagli allenamenti in taxi al trasferimento record

Chi non segue la Premier League potrebbe aver scoperto l’esistenza del numero 1 dell’Everton solo in occasione di questa Coppa del Mondo. Nato nei sobborghi di Sunderland il 7 marzo 1994, tifoso dei Black Cats, è entrato nell’academy della sua squadra a 8 anni. Deve molto ai suoi genitori: quando il padre, di mestiere costruttore, non poteva accompagnarlo agli allenamenti, ci pensava la madre, in taxi. Supporto della famiglia, ma anche grande fiducia nei suoi mezzi. “Pensava di essere il migliore”, ha detto Kevin Ball, ex giocatore del Sunderland e allenatore di Pickford nelle giovanili. “Sapeva di avere il potenziale e le capacità atletiche. Ma devi lavorare duro per farcela, e lui l’ha fatto. Voleva entrare in prima squadra a 17 anni ed era molto insistente”. In realtà avrebbe dovuto aspettare molto per diventare titolare, indossando, nel frattempo, le maglie di tanti altri club a cui è stato ceduto in prestito: Darlington, Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City, Preston North End. La sua prima stagione e mezzo nel Sunderland gli è bastata per diventare il portiere britannico più costoso della storia: 28 milioni di euro, pagati dall’Everton la scorsa estate.