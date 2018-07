Harry, ti presento Gary

Maledetti sì, ma ora senza più rancore. Inghilterra avanti così anche grazie alla lotteria, quella che loro non avevano studiato quando inventarono il gioco ormai due secoli fa. Decisivi tutti, Dier col rigore decisivo così come Kane nei novanta minuti. In gol nella serie. In gol durante la partita. Uno che in carriera dal dischetto ha segnato 24 volte su 30, e che col terzo centro in Russia dagli undici metri è diventato il primo dai tempi di Hristo Stoichkov nel 1994 a raggiungere questo bottino. Ma non finisce qui, perché quando Harry segna, si porta dietro di sé da prassi una marea di record, nel modo con cui un uragano si trascina dietro ogni cosa. Gol alla Colombia, e Kane come Gary Lineker, secondo inglese di sempre a segnare per sei volte in un Mondiale. Gol alla Colombia, e Kane come Tommy Lawton, unico altro inglese di sempre a segnare in sei partite consecutive per la nazionale, nel 1939. Gol alla Colombia, e Kane come, anzi meglio, di ben 29 diverse nazionali in Russia. Insomma, maledizione spezzata. Southgate cancella i fantasmi. Kane sempre più “on fire” come recita il suo coro Mondiale. E forse per il football, e la Coppa, può veramente essere giunto il momento di tornare a casa.