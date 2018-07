Brasile -Belgio: venerdì 6 luglio

Insieme a Russia-Croazia, Brasile-Belgio è l'altro quarto che ripropone sugli spalti gli stessi schieramenti che venerdì si sfideranno in campo. Le brasiliane, tra le favorite per un posto in semifinale, si schierano con Gisele, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lais Ribeiro e Bruna Marquezine, la fidanzata della stella Neymar. Una sfilata al ritmo di samba che non potrà lasciarvi indifferenti. Anche se dall'altro lato ci saranno le diavole del Belgio: la supermodella Rose Bertram, ma anche le splendide "wags". A sostenere i "Diavoli Rossi" ai Mondiali russi ecco le compagne di Witsel, Carrasco, Vermaelen, Mertens e tante altre. Chi mandate in semifinale?