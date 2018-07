Sareste disposti a tutto pur di giocare il quarto di finale di un Mondiale? Anche perdervi l'eventuale nascita di vostro figlio? Molti probabilmente non lo farebbero, ma Andreas Granqvist non è uno di questi. Il difensore svedese, ammirato anche in Serie A con la maglia del Genoa dal 2011 al 2013, ha deciso infatti che rinuncerà alla gioia di neo papà pur di rappresentare il suo Paese e inseguire il sogno di alzare al cielo la Coppa del Mondo. Il suo secondogenito dovrebbe nascere sabato, proprio lo stesso giorno in cui andrà in scena la sfida contro l'Inghilterra. Il calciatore scandinavo è pronto a mancare al grande appuntamento pur di scendere in campo. "Credo che resterò qui - ha dichiarato - Mia moglie è una persona molto forte e conoscevamo già prima di venire quest'eventuale situazione. Se avrò la possibilità di volare a casa velocemente e tornare, potrei farlo. Qualunque cosa accada però non mi perderò il quarto di finale". Granqvist ha poi svelato i segreti della Svezia che hanno permesso di arrivare, inaspettamente, fino a questa fase del Mondiale: "Giochiamo con una difesa molto buona e compatta - ha continuato il centrale, autore di due gol -. In questi anni abbiamo perso grandi individualità, così abbiamo ricominciato da capo puntando sul valore di 23 giocatori e non solo di uno o due. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo dimostrato che ci aiutiamo e combattiamo uno per l'altro. Giochiamo da squadra ed è questa la nostra forza. Ma non vogliamo fermarci qui, non siamo ancora soddisfatti". Il capitano della Svezia ha poi sottolineato la qualità degli avversari: "L'Inghilterra gioca molto meglio rispetto all'ultima volta che ci siamo affrontati nel 2012 - ha concluso -. Applicano un calcio più offensivo e poi c'è Kane che è un attaccante fantastico.