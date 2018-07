Uruguay-Francia: le probabili formazioni

Le statistiche del match

Otto i precedenti tra Francia e Uruguay, con i transalpini usciti vittoriosi solo una volta, a fronte di 4 pareggi e tre sconfitte, una di queste arrivata nella sfida più recente, un’amichevole disputata nel 2013 e decisa da un gol di Suarez. Il confronto del Nizhny Novgorod Stadium può segnare un record per la Celeste, che mai ha vinto cinque partite di fila in un’edizione della Coppa del Mondo. Dopo aver steso in ordine Arabia, Egitto, Russia e Portogallo, un eventuale successo con la selezione francese regalerebbe alla squadra di Tabarez un primato storico. Non sarà facile però avere ragione di Mbappé e compagni, dal momento che le statistiche dicono che nelle ultime cinque occasioni in cui la Francia ha raggiunto i quarti, ha sempre superato il turno tranne nel 2014, sconfitta per 0-1 dalla Germania. Degli ultimi sette incontri a eliminazione diretta ai Mondiali, senza considerare la finale, i francesi ne hanno vinti sei e perso uno. Deschamps si affiderà al proprio astro nascente Mbappé, il primo under 20 a segnare tre gol in un’edizione della Coppa del Mondo dopo Pelè, capace di realizzarne sei nel 1958. Ma l’Uruguay non dovrà tenere d’occhio solo l’asso del Paris Saint-Germain, Godin e Gimenez faranno bene a stare attenti anche a Griezmann, autore di sei gol nelle ultime cinque presenze con la maglia della Nazionale nei grandi tornei internazionali. Si preannuncia dunque una sfida piena di emozioni tra due squadre forti e organizzate, i riflettori sono pronti ad accendersi, Francia e Uruguay si giocano un posto in semifinale.