"E ora chi va a casa?". Una risposta che non si è fatta attendere, è stato necessario solo aspettare qualche giorno ma in Messico in molto hanno gioito per l'eliminazione del Brasile dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Belgio per 2-1. Vecchie ruggini relative a meno di una settimana fa quando le due Nazionali si sono sfidate negli ottavi di finale della competizione in Russia: al termine del 90 minuti a gioire fu la Nazionale verdeoro, 2-0 e Messico eliminato. "Hanno parlato troppo, ora vadano a casa", le parole di Neymar – autore di una delle reti, di Firmino l’altra marcatura – nei confronti dei giocatori messicani che si erano lamentati per le troppe simulazioni del talento del Paris Saint-Germain durante il match. E adesso la replica non si è fatta attendere. Subito dopo l'eliminazione del Brasile, infatti, Andrés Guardado – centrocampista messicano del Betis – con una Instagram Stories ha lanciato una frecciata a Neymar: "E ora chi va a casa?". Una 'vendetta' nei confronti del talento del Paris Saint-Germain che dai social si è spostata anche nelle piazze messicane: molti i tifosi che ironicamente hanno 'salutato' Neymar dopo l'eliminazione dal Mondiale del Brasile.