SVEZIA-INGHILTERRA ore 16:00

Sarà Svezia-Inghilterra ad aprire il programma del sabato dei quarti di finale del Mondiale di Russia. Alla Samara Arena (calcio d’inizio ore 16) in campo due nazionali diverse ma allo stesso modo convincenti nei rispettivi percorsi fino a qui. L’Inghilterra di Southgate è certamente la più stanca delle due, avendo giocato 120 minuti più rigori agli ottavi nel teso match contro la Colombia. Più riposata invece la sorprendente squadra di Andersson, capace di battere di misura la Svizzera. Per i Tre Leoni una tappa importante, utile a sfatare tabù storici: dal 2006 infatti gli inglesi non arrivavano fino a questo punto della competizione, mentre la semifinale manca addirittura dal 1990. Occasione ghiotta, dunque, per Kane e compagni di riscrivere la storia recente della nazionale: in caso di passaggio del turno, in semifinale ci sarà una tra Russia e Croazia. La Svezia, apparsa solida e concreta nelle prime quattro gare del Mondiale, sarà però cliente ostico e tutt’altro che facile da superare.

Svezia-Inghilterra si giocherà alla Samara Arena, calcio d’inizio ore 16 italiane

SVEZIA-INGHILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

RUSSIA-CROAZIA ore 20:00

Quarto di finale inedito e tutto da scoprire quello tra Russia e Croazia, che si giocheranno un posto in semifinale alle ore 20 al Fisht Stadium di Sochi nell’ultimo match in programma di questa fase. I padroni di casa arrivano a una gara importantissima sull’onda dell’entusiasmo, dopo aver eliminato agli ottavi (ai rigori) una delle favorite del Torneo, la Spagna: la nazionale di Cherchesov è stata la prima ad aver raggiunto un risultato simile dal crollo dell’URSS. Meno sorprendente, invece, la Croazia, che punta ormai al bottino grosso. La squadra di Dalic è stata una delle più propositive e divertenti nella prima fase del Mondiale, anche se agli ottavi con la Danimarca ha rischiato di venire beffata. L’obiettivo dichiarato è la semifinale, dove i croati potrebbero incontrare la vincente tra Svezia e Inghilterra. La Russia, però, non vuole smettere di sognare e farà di tutto per ostacolare il cammino di Modric e compagni.

Russia-Croazia si giocherà al Fisht Stadium di Sochi, calcio d’inizio ore 20 italiane

RUSSIA-CROAZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI