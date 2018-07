Tre parole. Quelle che per gli inglesi sono diventate l’autentico tormentone del Mondiale: “It’s coming home!”. Torna a casa, forse. Il calcio e la Coppa del Mondo, dai suoi inventori. Servi fedeli del pallone che ora vogliono la loro rivincita. Contro la Svezia un 2-0, bello e rotondo. Con la testa di Maguire e di Dele Alli. Prossimo ostacolo la Croazia, reduce da due supplementari e rigori consecutivi. Il clima nello spogliatoio di Southgate è allora più che mai disteso, determinato, e i tweet post partita dei suoi giocatori ne sono un esempio. Spassosi, come quelli dello stesso Maguire e di Kyle Walker, che in Russia si sta reinventando centrale di una difesa a tre. La foto diventata simbolo degli scherzi sui social riguarda proprio il difensore del Leicester, che contro gli svedesi ha aperto le marcature. Si vede lui, dopo la partita, appoggiato alla tribuna dove c’è la fidanzata Fern Hawkins. Lo sguardo è sicuro. Non da uno che ha appena riscritto la storia del calcio nazionale. Da vero “macho” insomma, da quello che fa lo spaccone con la propria donna minimizzando un proprio grande gesto soltanto per vantarsene ancora di più. Walker allora ne approfitta e sottotitola le sue possibili parole alla dolce metà: “Il colpo di testa? No, non fa male colpire il pallone - manco stesse raccontando di cosa avesse mangiato a pranzo - Parlo del momento in cui l’ho presa, ho subito intuito che sarebbe entrata. Capisci cosa intendo tesoro?”.