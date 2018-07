Super Kuipers. Al Mondiale fa l’arbitro. Nella vita il milionario. E che vita, con un contro in banca vicino ai 12,4 milioni di euro. Quattro le partite dirette in Russia, cinque contando anche quella dove ha fatto da quarto uomo. Quarantacinque anni e una catena di supermercati in Olanda che è la base della sua fortuna. C100 è il nome, con oltre 500 sedi sparse in tutta la nazione. In più ci sarebbero anche gli introiti da fischietto della Eredivisie, e qualche migliaio di euro per ogni big match delle competizioni Uefa. Poca cosa in confronto a quei 2-4 milioni di euro annui di entrate dovute alla catena, di cui è comproprietario. Una sorta di impero della grande distribuzione per cui il suo investimento si può dire certamente azzeccato. La catena C100 è anche sponsor sulla tuta della Red Bull di Max Verstappen, anch’esso olandese.