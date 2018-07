Gli è bastato qualche ruzzolone ben “recitato” per finire nel centro del mirino: come se non bastasse la mesta uscita dal Mondiale, eliminato con la Seleçao ai quarti di finale dal Belgio praticamente senza lasciare alcun segno, adesso Neymar è diventato il bersaglio numero uno di chi non tollera il calcio simulato. In campo, soprattutto nel corso della gara contro il Messico, sono stati gli avversari ad accusarlo e in certi casi anche a metterlo in guardia. Fuori dal rettangolo verde ci ha pensato il popolo di internet a metterlo subito alla berlina. Meme, video virali in cui rotola e piange, fotomontaggi che evidenziano la sua abilità nell’esagerare dopo ogni fallo ricevuto.

L’ultima presa in giro social viene addirittura da Pornhub, il celebre sito di “contenuti per adulti” che ha deciso di aggiungere delle nuove categorie a quelle dei video già presenti, ispirandosi proprio a Neymar. Simulazione, umiliazione pubblica, pianto: il doppio senso è servito, la punizione per il brasiliano anche, deriso dal web a suon di retweet (oltre 16mila) e “mi piace” (più di 26mila).