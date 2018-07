Mario come Gigi

Il colpo di reni è eccezionale. Tuffo sulla destra e smanacciata sopra la traversa. Come mostra il video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un super Mario Mandzukic che in allenamento si allena anche come portiere, perché nel calcio non si sa mai. Lui, vero guerriero ovunque giochi, e che per la nazionale si sacrificherebbe più di ogni altra cosa. Come successo al minuto numero 96 del match contro la Russia. Subasic ha recuperato dal guaio fisico, ma nel frattempo si è fatto male Vrsaljko e anche Mario sta zoppicando in campo. Cosa succede? Risposta ancora una volta molto semplice: chi stringe i denti è il solito Mandzukic che chiuderà tutti i 120 minuti di gioco. Dal dischetto non tirerà poi alcun rigore, come contro la Danimarca, uscito nel secondo supplementare. Vero, ma nel caso di una nuova lotteria potrebbe magari provare a pararli. Dopotutto non è poi così strano immaginarsi un Mario Mandzukic tra i pali, parola sua in una vecchia intervista rilasciata in patria: “Il mio idolo da bambino? Gigi Buffon”.