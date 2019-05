MESSICO-ITALIA U20 1-2

3' Frattesi (I), 37' De La Rosa (M), 67' Ranieri (I)

Buona la prima per l’Italia di Nicolato che, a Gdynia, vince la sfida inaugurale del Mondiale U20. Contro il Messico finisce 2-1, al termine di una partita di grande intensità da parte degli azzurrini, specie nel primo tempo, e risolta nella seconda frazione di gioco dal guizzo di un difensore. È Ranieri a firmare, sotto misura, il gol vittoria dopo il botta e risposta Frattesi-De La Rosa nei primi 45 minuti. La Nazionale sale a tre punti, domenica la sfida all’Ecuador.

Frattesi sblocca subito, Ranieri mette la freccia nella ripresa

Nicolato sceglie il 3-5-2, con Bellanova e Tripaldelli esterni di centrocampo, Pellegrini nel ruolo di mezzala e in avanti la coppia Pinamonti-Scamacca. Alvarez, invece, opta per un 4-4-2 molto offensivo: Dominguez e De La Rosa sono le ali offensive, Macias e Lainez agiscono al centro dell’attacco, con i quattro pronti a scambiarsi di posizione nel corso del match. L’Italia parte col piede sull’acceleratore e, dopo meno di tre minuti, sblocca il punteggio. La sponda di petto di Scamacca favorisce l’inserimento di Frattesi che carica il mancino e trova l’angolino basso dai 25 metri. Il tandem offensivo degli azzurrini si trova a meraviglia e continua a creare pressione nell’area messicana, dominata nel primo quarto d’ora. Il centravanti del Sassuolo tocca tantissimi palloni e prova a concludere in particolare dalla distanza, ma la chance più pericolosa capita a Pinamonti che si fionda su un rimpallo in area e tenta di calciare subito col mancino, con la sfera che termina di un soffio a lato. Il primo vero tentativo del Messico arriva solo dopo la mezz’ora, quando Macias spaventa Plizzari sul primo palo e guadagna un angolo. Proprio dal corner, nasce il gol del pari: Scamacca anticipa l’uscita alta del portiere e favorisce il colpo di testa, a porta vuota, di De La Rosa. La Nazionale di Nicolato, però, non si abbatte e va vicina al 2-1 subito dopo, con la semi-rovesciata della punta ex Psv che impegna Higuera.

In avvio di ripresa l’Italia ha l’opportunità di riportarsi in avanti, ma Pellegrini – in allungo – non riesce a trafiggere il portiere. Dall’altra parte, invece, è il solito Macias a mettere in apprensione la difesa, con un destro dalla distanza che chiama in causa Plizzari. I ragazzi di Nicolato sembrano calare, ma a metà secondo tempo mettono la freccia: Gabbia colpisce di testa la traversa, poi all’azione successiva Ranieri controlla nell’area piccola un tiro sbagliato da Pellegrini e lo corregge in rete. Il gol del difensore spezza definitivamente l’equilibrio, con i messicani colpiti psicologicamente. L’unica loro opportunità per strappare via un punto capita sul mancino di Lainez, respinto dal portiere di proprietà del Milan. L’Italia tiene senza correre ulteriori rischi e porta a casa un 2-1 preziosissimo. Un esordio da incorniciare per gli azzurrini.

TABELLINO

MESSICO (4-4-2): Higuera; Alvarez, Orona, Sepulveda, Cardenas; De La Rosa (87' Hernandez), Leon, Meraz, Dominguez (46' Figueroa); Macias, Lainez. All. Ramirez

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (85' Alberico), Esposito (88' Colpani), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca (78' Capone). All. Nicolato

Ammoniti: De La Rosa (M), Gabbia (I)