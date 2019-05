In seguito alla vittoria dell’Italia sull’Ecuador, contro ogni pronostico della vigilia, diventa il Giappone l'avversario che potrebbe insidiare il primato nel raggruppamento B agli Azzurrini. Infatti, il Messico, storicamente squadra di buonissima qualità a livello giovanile, sconfitta dall'Italia nel match d'apertura per 2-1, crolla con un netto 3-0 ed è praticamente fuori dai giochi. La nazionale del Sol Levante, invece, dopo l'1-1 con l'Ecuador mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ai nipponici adesso basterà un solo punto da conquistare proprio contro l’Italia per conquistare la qualificazione; in caso di vittoria, invece, riuscirebbero a strappare il primato nel girone proprio a discapito degli Azzurrini. Nel gruppo A, il Senegal si conferma in testa con il successo sulla Colombia. Bel successo della Polonia che sconfigge largamente Thaiti 5-0 e torna in corsa per il passaggio del turno.

I risultati



Gruppo B

Messico-Giappone 0-3

21' e 76' Miyashiro, 52' Tagawa

Ecuador-Italia 0-1

15' Pinamonti

Gruppo A

Senegal-Colombia 2-0

34' Niane, 85' Lopy

Polonia-Tahiti 5-0

18' Bednarczyk, 37' Zylla, 39' e 61' Steczyk, 74' Benedyczak

Le classifiche



Gruppo A: Senegal 6, Colombia 3, Polonia 3, Thaiti 0

Gruppo B: Italia 6, Giappone 4, Ecuador 1, Messico 0