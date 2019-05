12 gol e 2 espulsi. Succede di tutto nella partita tra Norvegia e Honduras che chiude il girone C del Mondiale U20 in corso in Polonia. Gruppo domincato dall'Uruguay, capolista dopo il successo sulla Nuova Zelanda (era una sorta di spareggio per il primo posto) ma che verrà ricordato per la prestazione incredibile degli scandinavi, che avevano messo a segno soltanto una rete nelle prime due gare. Nonostante abbia fatto tredici (in fatto di gol), la Norvegia non è affatto certa di qualificarsi agli ottavi del torneo. Come detto, nel gruppo C avanzano Uruguay e Nuova Zelanda, dunque la speranza dei norvegesi è superare la fase a gironi da migliore terza. Il 12-0 rifilato all'Honduras potrebbe non bastare perché si qualificano le 4 migliori terze e due sono già definite (Polonia ed Ecuador, con 4 punti a testa). La Norvegia ne ha 3, con una differenza reti di +8 (13 gf e 5 gs). Bisogna attendere i risultati di Nigeria-Ucraina e Usa-Qatar, in campo questa sera. Nigeria e Usa hanno 3 punti, quindi pareggiando frantumerebbero i sogni della Norvegia (l'Ucraina è già qualificata agli ottavi con 6 punti). Se i risultati di questa sera dovessero essere favorevoli alla Norvegia, ci sarà da attendere i responsi dei gruppi E ed F in campo domani. Ciò che resterà, in ogni caso, è il record di Haland, mattatore assoluto di Norvegia-Honduras: il numero 19 è stato in grado di mettere a segno 9 reti. La prima al 7', l'ultima al 90'. Soltanto una su rigore.