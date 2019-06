Gli Stati Uniti vincono 3-2 contro la Francia e nei quarti del mondiale Under 20 sfideranno l'Ecuador. Al 25' vantaggio Usa con Soto, che infila Lafont con un diagonale. A 5 minuti dall'intervallo Diaby serve Gouiri per il pareggio francese. I transalpini si portano sul 2-1 al 10' del secondo tempo con Alioui che ribatte in rete il pallone, dopo il palo colpito da Diaby. Poi nel finale Soto firma il 2-2 e Rennincks sfrutta un errore di Lafont, che non blocca un tiro di Dest dalla distanza, per il definitivo 3-2. La Corea del Sud vince il derby asiatico contro il Giappone. Primo tempo con poche emozioni, poi i nipponici sprecano con Kobayashi e Miyashiro e la Corea del Sud all'84' trova il gol della vittoria con un colpo di testa di Oh Se-Hun. Nei quarti sfideranno il Senegal.