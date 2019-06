Il Mondiale Under 20 entra sempre più nel vivo, quando si è giunti ai quarti di finale. Si è ristretto a otto squadre il cerchio delle possibili vincitrici e l'Italia è ancora in corsa. Gli Azzurrini, che hanno eliminato la Polonia ospitante, affronteranno il Mali che a sua volta ha superato l'Argentina ai calci di rigore nel turno precedente. In caso di successo, la Nazionale U20 sfiderà la vincente della sfida tra Colombia e Ucraina, che si giocherà poche ore prima il 7 giugno. Nella parte bassa del tabellone, invece, da un lato c'è la sfida tra Stati Uniti ed Ecuador, che hanno eliminato rispettivamente Francia e Uruguay; dall'altro si affrontano Corea del Sud e Senegal, che hanno superato nell'ordine Giappone e Nigeria nel turno precedente. Tutte le sfide saranno visibili in diretta e in esclusiva su Sky Sport.

Il calendario dei quarti e il tabellone

7 giugno

Colombia - Ucraina ore 15:30 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

Italia - Mali ore 18:30 (Sky Sport Mondiali canale 202; canale 383 o 113 del digitale terrestre)

8 giugno

Stati Uniti - Ecuador ore 17:30 (Sky Sport Football canale 203)

Corea del Sud - Senegal ore 20:30 (Sky Sport Football canale 203)

Le vincenti del 7 giugno si affronteranno in semifinale l'11 alle ore 17:30; nello stesso giorno si sfideranno le vincenti del giorno 8 alle 20:30. La finale per il 3° posto si disputerà il 14 giugno alle 20:30, mentre la finale è in programma il 15 alle ore 18:00.