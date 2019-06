Poche ore, poi avranno inizio i Mondiali femminili 2019, che si disputeranno in Francia. Un evento che riguarda anche il movimento italiano, dal momento che le Azzurre si sono qualificate e scenderanno in campo per il debutto domenica ad ora di pranzo. Persino Google ha voluto dare rilievo all’evento, dedicando un apposito doodle, cioè la schermata iniziale prima di compiere una ricerca, al Mondiale che sta per iniziare.

Mondiale al via, anche su Sky

Ci siamo: parte stasera l’ottava edizione della FIFA Women’s World Cup, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta. Si comincia con Francia-Corea del Sud al Parc des Princes di Parigi, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Katia Serra. Per vedere in campo l’Italia si dovrà attendere sino a domenica 9 giugno, impegnata alle 13 con l’Australia. Telecronaca affidata sempre ad Andrea Marinozzi con il commento di Carolina Morace.

Il Mondiale di calcio femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky Calcio). Ogni giorno, alle 14.30, su Sky Sport Mondiali e Sky Sport 24, spazio alla rubrica dedicata condotta da Mario Giunta, che introdurrà i temi di giornata insieme a Katia Serra.

VENERDÌ 7 GIUGNO

Ore 21 Francia-Corea del Sud

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Katia Serra

SABATO 8 GIUGNO

Ore 15 Germania-Cina

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Pietro Nicolodi

Ore 18 Spagna Sud Africa

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Davide Polizzi

Ore 21 Norvegia-Nigeria

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Gaia Brunelli; commento Martina Angelini

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 13 ITALIA-Australia

Sky Sport Mondiali e Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Carolina Morace; inviata Giorgia Cenni

Ore 15.30 Brasile-Giamaica

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Ore 18 Inghilterra-Scozia

Sky Sport Mondiali (satellite, fibra e digitale terrestre)

telecronaca Davide Polizzi