L’avventura degli Stati Uniti ai Mondiali Under 20 si interrompe. Gli americani, infatti, sono stati sconfitti dai pari età dell’Ecuador, col risultato di 2-1. Dunque, sarà la selezione allenata da Jorge Celico ad accedere per una storica prima volta alle semifinali della competizione, dove verrà raggiunta dalla Corea del Sud o dal Senegal che si sfideranno nell’ultimo quarto di finale. Passano in vantaggio i sudamericani alla mezzora, con una rete spettacolare di Cifuentes, che prima ruba palla nella propria metà campo poi guida una transizione che conclude lui stesso con destro perfetto sul secondo palo da fuori area. La risposta statunitense arriva al 36’, quando Weah risolve in girata una mischia su azione di calcio d’angolo. Tuttavia, all’intervallo è sempre l’Ecuador ad essere avanti nel punteggio, perché al 43’ Espinoza è bravo a farsi trovare pronto a spingere dentro la palla da pochi centimetri, dopo la traversa colpita da Plata pochi secondi prima. Non produce risultati il forcing nella ripresa degli USA, che dunque salutano la competizione.

Il tabellino

Stati Uniti U20 – Ecuador U20 1-2

30’ Cifuentes (E), 36’ Weah (S), 43’ Espinoza (E)

Stati Uniti U20 (4-3-3): Ochoa; Dest, Richards, Keita (dall’86’ Rennicks), Gloster; Pomykal, Durkin, Mendez (dal 74’ Ledesma); de la Fuente (dal 46’ Llanez jr.), Soto, Weah. All. Ramos.

Ecuador U20 (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios (dal 57’ Castillo); Cifuentes, Quintero; Plata, Rezabala (dal 75’ Alcivar), Alvarado; Campana (dall’89’ Segura). All. Celico.

Arbitro: Bastien (FRA)

Ammoniti: Durkin, Weah.

Espulsi: nessuno.

Corea del Sud - Senegal

ore 20:30