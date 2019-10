Mondiali Under 17, su Sky Sport tutte le partite di Brasile 2019

Dal 26 ottobre al 17 novembre su Sky tutte le 52 partite del Mondiale Under 17. Lunedì l’esordio degli Azzurrini contro le Isole Salomone, in diretta dalle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Dal 26 ottobre al 17 novembre, il Brasile ospita la 16^ edizione del Mondiale Under 17 per nazioni. Sky trasmetterà tutti i 52 match della FIFA U-17 World Cup.

Tra le protagoniste anche l’Italia del selezionatore Carmine Nunziata. Debutto previsto lunedì 28 ottobre allo stadio Bezerrao di Gama contro le Isole Salomone, in diretta alle ore 21 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno.

Inserita nel Girone F, insieme a Paraguay, Messico e Isole Salomone, l’Italia tornerà in campo il 31 ottobre a mezzanotte contro il Messico, in diretta sempre su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, per chiudere la prima fase il 3 novembre affrontando il Paraguay (live su Sky Sport Football).

La prima fase, quella a gironi, si disputerà dal 26 ottobre al 3 novembre; poi, a eliminazione diretta, gli ottavi di finale (5-6-7 novembre), i quarti di finale (10-11 novembre), le due semifinali (14 novembre) e le due finali, quella per il 3°/4° posto e quella per il titolo (17 novembre).

L’Inghilterra, campione del mondo nel 2017, non è riuscita a qualificarsi; di conseguenza, in questa edizione, una nuova nazione porterà a casa il trofeo.

Spazio al mondiale Under 17 anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social di Sky (Facebook, Instagram e Twitter).

La programmazione Sky della fase a gironi in diretta:

Sabato 26 ottobre

ore 22, Brasile-Canada, Sky Sport Football; (telecronaca Paolo Ghisoni); Nigeria-Ungheria, Sky Sport Collection (telecronaca Massimo Tecca)

Notte sabato 26/ domenica 27 ottobre

ore 1, Ecuador-Australia, Sky Sport Football (telecronaca Christian Giordano); Nuova Zelanda-Angola, Sky Sport Collection (telecronaca Paolo Rededi)

Domenica 27 ottobre

ore 21, Francia-Cile, Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ghisoni); Stati Uniti-Senegal, Sky Sport Collection (telecronaca Dario Massara)

ore 24, Giappone-Olanda, Sky Sport Football (telecronaca Paolo Redi); Corea del Sud-Haiti, Sky Sport Collection (telecronaca Marco Frisoli)

Lunedì 28 ottobre

Ore 21, Isole Salomone-ITALIA, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Paolo Ghisoni); Spagna-Argentina, Sky Sport Collection (telecronaca Antonio Nucera);

ore 24, Paraguay-Messico, Sky Sport Football (telecronaca Lucio Rizzica); Tagikistan-Camerun, Sky Sport Collection (telecronaca Paolo Redi)

Martedì 29 ottobre

ore 21, Nigeria-Ecuador, Sky Sport Football (telecronaca Gianluigi Bagnulo), Angola-Canada, Sky Sport Collection (telecronaca Christian Giordano);

ore 24, Brasile-Muova Zelanda, Sky Sport Football (telecronaca Lucio Rizzica); Australia-Ungheria, Sky Sport Collection (telecronaca Paolo Redi)

Mercoledì 30 ottobre

ore 21, Corea del Sud-Francia, Sky Sport Football (telecronaca Gaia Brunelli); Olanda-Senegal, Sky Sport Collection (telecronaca Massimo Tecca);

ore 24, Stati Uniti-Giappone, Sky Sport Football (telecronaca Marco Frisoli); Cile-Haiti, Sky Sport Collection (telecronaca Christian Giordano)

Giovedì 31 ottobre

ore 21, Isole Salomone-Paraguay, Sky Sport Football (telecronaca Christian Giordano); Spagna-Tagikistan, Sky Sport Collection (telecronaca Antonio Nucera)

ore 24, Messico-ITALIA , Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Paolo Ghisoni); Camerun-Argentina, Sky Sport Collection (telecronaca Daniele Barone)

Venerdì 1 novembre

ore 21, Australia-Nigeria, Sky Sport Football (telecronaca Massimo Tecca); Ungheria-Ecuador, Sky Sport Collection (telecronaca Marco Frisoli):

ore 24, Angola-Brasile, Sky Sport Football; Canada-Nuova Zelanda, Sport Collection (telecronaca Paolo Ghisoni)

Sabato 2 novembre

ore 21, Haiti-Francia, Sky Sport Football (telecronaca Daniele Barone); Cile-Corea del Sud, Sky Sport Collection (telecronaca Christian Giordano):

ore 24, Olanda-Stati Uniti, Sky Sport Football (telecronaca Massimo Tecca); Senegal-Giappone, Sky Sport Collection (telecronaca Dario Massara)

Domenica 3 novembre

ore 21, Camerun-Spagna , Sky Sport Football (telecronaca Antonio Nucera); Argentina-Tagikistan, Sky Sport Collection (telecronaca Marco Frisoli);

ore 24, ITALIA-Paraguay, Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ghisoni); Messico-Isole Salomone; Sky Sport Collection (telecronaca Paolo Redi)