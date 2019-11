Italia-Paraguay Under 17 1-0 LIVE: il risultato in diretta

ITALIA-PARAGUAY U17 1-0 LIVE

3' Pirola

ITALIA U17 (4-3-1-2): Rinaldi; Moretti, Riccio, Pirola, Barbieri; Boscolo, Panada, Giovane; Capone; Arlotti, Oristanio. All. Carmine Nunziata

PARAGUAY U17 (4-4-2): Angel Gonzalez; Duarte B., Benitez, Ortiz, Gonzalez; Barrios, Quinonez, Lopez, Peralta; Ovelar, Duarte D. All. Gustavo Morinigo

Italia e Paraguay si affrontano nella terza sfida del gruppo F del Mondiale U17 in corso in Brasile. Girone condiviso con Messico e Isole Salomone. Gli azzurrini, al comando a punteggio pieno, hanno messo a segno 7 reti nelle prime due partite, subendone soltanto una. Sono sette anche i gol del Paraguay, la cui porta non è ancora stata violata, ma lo 0-0 col Messico fa la differenza in classifica. Mentre all'Italia basta un pareggio per mantenere il primato del girone, i paraguaiani hanno bisogno di vincere per sorpassarci, mentre in caso di sconfitta verrebbero acciuffati dal Messico che con tutta probabilità batterà le Isole Salomone (in tal caso entrerebbe in gioco la differenza reti).