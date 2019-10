Le squadre, i gironi, gli orari e il calendario completo di tutte le partite del Mondiale Under 17 al via in Brasile e in diretta su Sky dal 26 ottobre al 17 novembre

Quando e dove si giocano i Mondiali Under 17?

I Mondiali Under 17 si giocano in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre, e verranno trasmessi in diretta su Sky Sport. I padroni di casa apriranno la manifestazione nella gara inaugurale contro il Canada (26 ottobre, ore 22), a Brasilia: qui verrà disputata anche la finale. Le altre città in cui si gioca sono Goiania e Cariacica.

Quali squadre partecipano?

Partecipano al Mondiale 24 nazionali, divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono agli ottavi di finale, da cui inizia la fase a eliminazione diretta. Campione in carica è l’Inghilterra, che ha vinto l’edizione 2017 giocata in India, battendo in finale la Spagna (5-2).

Qual è il girone dell’Italia?

Gli Azzurri di Carmine Nunziata sono nel girone F, con Isole Salomone, Messico e Paraguay. Esordio per l’Italia lunedì 28 ottobre alle 21 (contro Isole Salomone). Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre (fischio d’inizio a mezzanotte) la sfida contro il Messico, mentre nella notte tra il 3 e il 4 novembre (sempre a mezzanotte) la partita contro il Paraguay.

I gironi

Gruppo A: Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Angola

Gruppo B: Nigeria, Ungheria, Ecuador, Australia

Gruppo C: Corea del Sud, Haiti, Francia, Cile

Gruppo D: USA, Senegal, Giappone, Olanda

Gruppo E: Spagna, Argentina, Tajikistan, Camerun

Gruppo F: Italia, Paraguay, Messico, Isole Salomone

Il calendario

sabato 26 ottobre:

22.00 Brasile-Canada

22.00 Nigeria-Ungheria



domenica 27 ottobre:

01.00 Nuova Zelanda-Angola

01.00 Ecuador-Australia

21.00 Francia-Cile

21.00 USA-Senegal



lunedì 28 ottobre:

00.00 Corea del Sud-Haiti

00.00 Giappone-Olanda

21.00 Spagna-Argentina

21.00 Italia-Isole Salomone



martedì 29 ottobre:

00.00 Tajikistan-Camerun

00.00 Messico-Paraguay

21.00 Angola-Canada

21.00 Nigeria-Ecuador



mercoledì 30 ottobre:

00.00 Brasile-Nuova Zelanda

00.00 Australia-Ungheria

21.00 Corea del Sud-Francia

21.00 Olanda-Senegal



giovedì 31 ottobre:

00.00 Cile-Haiti

00.00 USA-Giappone

21.00 Spagna-Tajikistan

21.00 Isole Salomone-Paraguay



venerdì 1° novembre:

00.00 Camerun-Argentina

00.00 Italia-Messico

21.00 Australia-Nigeria

21.00 Ungheria-Ecuador



sabato 2 novembre:

00.00 Angola-Brasile

00.00 Canada-Nuova Zelanda

21.00 Cile-Corea del Sud

21.00 Haiti-Francia



domenica 3 novembre:

00.00 Olanda-USA

00.00 Senegal-Giappone

21.00 Camerun-Spagna

21.00 Argentina-Tajikistan



lunedì 4 novembre:

00.00 Messico-Isole Salomone

00.00 Italia-Paraguay



martedì 5 novembre:

20.30 Ottavo di finale 1: Seconda Gruppo A vs Seconda Gruppo C



mercoledì 6 novembre:

00.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo B vs Terza Gruppi A/C/D

20.30 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo D

20.30 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Terza Gruppi B/E/F



giovedì 7 novembre:

00.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo A vs Terza Gruppi C/D/E

00.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo C vs Terza Gruppi A/B/F

20.30 Ottavo di finale 7: Seconda Gruppo B vs Seconda Gruppo F



venerdì 8 novembre:

00.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E



domenica 10 novembre:

20.30 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo/2 vs Vincente Ottavo/8



lunedì 11 novembre:

00.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo/1 vs Vincente Ottavo/4

20.30 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo/3 vs Vincente Ottavo/6



martedì 12 novembre:

00.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo/7 vs Vincente Ottavo/5



giovedì 14 novembre:

20.30 Semifinale 1: Vincente Quarto/2 vs Vincente Quarto/1



venerdì 15 novembre:

00.00 Semifinale 2: Vincente Quarto/3 vs Vincente Quarto/4



domenica 17 novembre:

19.00 Finale terzo posto

23.00 Finale