Gori, geometra del gol: "Beach soccer? 10 anni fa non lo conoscevo". Ora trascina l'Italia

Rovesciate d'autore, il calcio a 11 mai abbandonato, perfino una carriera da agente immobiliare: "Non è sempre facile riuscire a far tutto. Ma una volta scoperta, la sabbia non si molla più: ora siamo ai quarti e vogliamo andare in fondo". Nel mondo di Gabriele 'Tin Tin' Gori, fuoriclasse azzurro del mondiale

Una vita a mezz'aria, i piedi al posto della testa, senza vedere dove finisce il pallone. Ma il più delle volte basta l'urlo dello speaker: Gabriele Gori, ancora, gol per l'Italia. Lunedì contro il Messico ha fatto 13, in tre partite del mondiale. Più della metà sono arrivati in rovesciata: preparata dal palleggio, sul cross di un compagno, invenzione senza senso (da vedere e rivedere, il 3-0 alla Tricolor). Un marchio di fabbrica che vale un soprannome: "Una volta, giocando con gli amici si era deciso che prima di tirare dovevamo dire la prima cosa che ci veniva in mente", spiegava l'attaccante dopo un torneo a Jesolo nel 2014. "Mi arrivò un cross e mentre preparavo la rovesciata urlai 'tin tin': la palla finì sotto l'incrocio e da allora mi hanno sempre chiamato così”. Guai se no: nel frattempo, Tin Tin Gori è diventato il miglior marcatore di sempre in maglia azzurra (in 163 partite 289 gol, di cui 79 nel solo 2019), si è laureato campione d’Europa nel 2018 e quest'anno, per la seconda volta, è stato nominato tra i tre giocatori più forti al mondo, insieme al brasiliano Rodrigo e al portoghese Jordan. Ci fermiamo, altrimenti il pallottoliere va in tilt. Come se nel calcio ci fosse Immobile vicino a Neymar e CR7, senza tracce di Messi: surreale, ma su sabbia la storia è questa. E pensare che il 32enne viareggino ci è entrato quasi per caso.

"Mi proposero il beach: ci credevo poco, e invece..."

Avete presente quell'amico che vuole farvi provare lo sport che gli piace tanto, e voi gli dite sì quasi per gentilezza? Tra Gori e il beach soccer era nata più o meno così: "Ormai sono passati dieci anni, da quando mi chiesero di fare un tentativo lì a Viareggio", inizia a raccontare l’attaccante in esclusiva per Sky Sport. "Io ero un po' scettico, anche perché non conoscevo questo sport. Invece è andata bene e adesso siamo arrivati fin qua". Ma se l'inizio è a sorpresa, sul luogo non ci sono dubbi: la città di Gori è quella del Carnevale, del Torneo under 19 e delle spiagge sul Tirreno. Unisci gli ultimi due punti, ed ecco la roccaforte del beach: "Ma non ho mai mollato il calcio a 11!", esclama Gabriele, una vita in Eccellenza toscana, l'ultima stagione con la maglia del Castelnuovo Garfagnana. "Anche lì, qualche rovesciata la provo: non è facile come su sabbia, ma ogni tanto sono riuscito a segnare". Richiamo irresistibile, portato avanti nel suo Viareggio. Dove quest'anno, da vicecampione d'Italia, Gori ha indovinato forse la più bella rete della sua carriera.