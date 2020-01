Gianni De Biasi è pronto per una nuova avventura alla guida di una Nazionale. L'allenatore, 64 anni a giugno, è infatti sempre più vicino all'accordo per diventare il Ct dell'Iran. La Federazione iraniana gli ha proposto un contratto di 30 mesi, pensando anche ai Mondiali in Qatar. L'Iran infatti ha partecipato a 5 Mondiali e si è qualificata per gli ultimi due giocati in Brasile e Russia (2014 e 2018). Tre invece i successi in Coppa d'Asia (nell'ultima edizione del 2019 la Nazionale iraniana si è fermata alle semifinali). Entro la fine della settimana dovrebbe esserci la chiusura della trattativa. Un altro italiano, dopo l'avventura (non priva di imprevisti) di Stramaccioni alla guida dell'Esteghlal, è pronto a sbarcare a Teheran.

Una nuova avventura dopo l'Albania

Per De Biasi sarebbe la seconda esperienza su una panchina di una Nazionale. L'allenatore infatti ha guidato l'Albania dal 2011 al 2017, portandola a una storica qualificazione agli Europei del 2016. Successo che lo ha fatto diventare un vero e proprio idolo a Tirana, tanto da essere insignito della cittadinanza onoraria albanese