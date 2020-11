E' successo durante l'intervallo di Bolivia-Ecuador, valida per la 3^ gironata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 (finita 3-2 per gli ospiti)

Un arresto allo stadio, durante una partita delle qualificazioni al Mondiale 2022. Di per sé è una notizia, ma a renderla più insolita è l’identità dell’uomo finito in manette. Si tratta di Marco Rodriguez, presidente della Federcalcio boliviana, prelevato allo stadio Hernando Siles di La Paz nell’intervallo della partita fra Bolivia ed Ecuador (valida per la 3^ giornata dell’eliminatorie e finita col successo degli ospiti per 3-2).