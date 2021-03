Qatar 2022: rinviate gare di marzo in Sudamerica

Il consiglio della Conmebol, la confederazione sudamericana di calcio, ha deciso di rinviare le due giornate di qualificazioni per il Mondiale del 2022 in Qatar, previste per il 25 e il 30 marzo prossimi. La scelta deriva dal rifiuto dei club europei di liberare i calciatori sudamericani per via della pandemia di Covid-19 e dall’impossibilità delle singole nazionali di avere a disposizione in tempo utile i loro giocatori data la difficoltà negli spostamenti. La Conmebol ha spiegato la decisione con un breve comunicato sui propri profili social: "Il Consiglio di CONMEBOL ha deciso di sospendere la doppia giornata delle eliminatorie per Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all'impossibilità di avere in tempo e forma tutti i giocatori sudamericani".