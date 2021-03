Buone notizie per la Roma dalla Finlandia, sede del ritiro della Bosnia-Herzegovina in vista della prima partita di qualificazioni al Mondiale del Qatar 2022 proprio contro la Nazionale di casa. La sfida è in programma mercoledì 24 marzo. La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto Edin Dzeko ha dato infatti esito negativo. Nessuna lesione quindi per il centravanti, che era stato costretto a uscire dal campo contro il Napoli con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e dolorante al

flessore della coscia destra. Dzeko, dunque, non farà ritorno nella Capitale e sarà a disposizione per la sfida proprio contro la Finlandia. La Bosnia-Herzegovina sarà impegnata poi in un’amichevole contro la Costa Rica il 27 marzo prossimo, prima della sfida contro i campioni in carica della Francia, valida per il secondo turno del gruppo D di qualificazioni al Mondiale.