L'attaccante della Nazionale dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord: "Il gol era molto importante visto che la partita era complicata. Il mio pensiero va a Daniel Guerini e alla sua famiglia, la rete e la vittoria sono dedicati a loro. Concorrenza? Aumenta la voglia di segnare e fare bene"

Dall'Armenia all'Irlanda del Nord, 493 giorni dopo Ciro Immobile è tornato a segnare con la maglia della Nazionale. "Una liberazione" racconta l'attaccante che ha spezzato un digiuno dal gol che, compresi i match con la Lazio, durava dal 7 febbraio 2021, dalla sfida contro il Cagliari: "Non segnavo da un anno e mezzo in Nazionale e avevo avuto due occasioni anche se non sono state facili - ammette Immobile alla Rai - Nella prima sono scivolato, la seconda il portiere ha fatto una bella parata. Il gol era molto importante visto che la partita era complicata". Un gol e una vittoria che Immobile ha voluto dedicare a Daniel Guerini: "Il mio pensiero va a Daniel, alla sua famiglia. Questo gol e questo successo sono dedicati a loro che stanno passando cose che non si augurano nemmeno al peggior nemico. Siamo sconcertati e molto tristi per quello che è successo a questo ragazzo e ci stringiamo intorno alla famiglia per le condoglianze".

"Concorrenza in Nazionale? Aumenta la voglia di segnare" Immobile si è soffermato anche sulla concorrenza tra gli attaccanti a disposizione di Mancini: "La Nazionale per me deve essere così, aumenta anche la voglia di segnare e giocare bene per la squadra avendo una concorrenza come Belotti o Caputo. Il percorso che stiamo facendo è buono, si dice sempre che gli attaccanti faticano, ma l'ultima partita ha segnato il Gallo e stavolta io. Bisogna solo avere più fiducia".