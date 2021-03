Roberto Mancini perde tre potenziali titolari per i prossimi due impegni della Nazionale nel cammino di qualificazione verso i Mondiali 2022. Si tratta di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini. I tre saranno indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania. Lasceranno sabato mattina il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia per far ritorno ai club di appartenenza. Brutte notizie per il ct, che fa già a meno del centrocampista della Roma Cristante, costretto a lasciare il ritiro negli scorsi giorni per un risentimento muscolare, e dell'attaccante del Paris Saint-Germain Kean, fermato da uno stato di affaticamento. Berardi, a segno con il gol dell'1-0, e Chiellini erano stati titolari nel 2-0 del Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord, partita che Caputo aveva invece seguito dalla tribuna.