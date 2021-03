Domenica ricca di sfide nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, iniziata con la vittoria della Francia in Kazakistan. Spagna avanti 2-1 in Georgia, Inghilterra vince 2-0 in Albania. La Danimarca travolge 8-0 la Moldavia, con doppietta di Damsgaard e gol di Stryger Larsen, l'Armenia batte 2-0 l'Islanda. Alle 20.45 nel gruppo dell'Italia, impegnata in Bulgaria, da seguire Svizzera-Lituania, mentre la Germania è di scena in Romania.