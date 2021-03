Acerbi e Spinazzola: "Siamo una Nazionale europea"

L'Italia batte l'Irlanda del Nord e comincia con il piede giusto il girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Lo fa mantenendo anche la porta inviolata, grazie anche al lavoro di due difensori come Francesco Acerbi e Leonardo Spinazzola. I due, protagonisti del derby di Roma con i rispettivi club, sono intervenuti nella giornata di venerdì in conferenza stampa. Il difensore della Lazio ha spiegato così i meriti della vittoria per 2-0 contro la nazionale britannica: "La vittoria era importantissima per iniziare nel migliore dei modi, ma è solo il primo passo per fare un grande girone. Ora c'è la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali, non pensiamo all'Europeo. Difesa punto forte di questa Nazionale? Chiellini è eterno e ha grande esperienza. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Siamo una squadra europea visto che ci sono giocatori che militano in grandissime squadre come Verratti, Emerson e Jorginho. Siamo un mix di gioventù e grandi qualità, ma è sempre il gruppo a fare la differenza. Ci si aiuta sempre tutti e questo ti fa approcciare la gara con sicurezza. Costruzione dal basso? Questa è una Nazionale tecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. E' normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza, ma giocatori per palleggiare ce li abbiamo".