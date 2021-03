Germania, messaggio al Qatar per i diritti umani

Anche la Germania si schiera in difesa dei diritti umani. Ciascuno degli undici giocatori della Nazionale tedesca, prima della partita valida per la prima giornata del girone J di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l'Islanda (3-0 il risultato finale in favore della squadra di Loew), è sceso in campo con una maglia nera le cui lettere hanno formato la scritta " Human Rights ". Un movimento di protesta contro il governo del Qatar , Paese che ospiterà la manifestazione iridata nel quale - secondo i dati in possesso del Guardian - circa 6.500 lavoratori immigrat i, provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Pakistan, sarebbero morti durante la costruzione degli impianti in cui si svolgeranno le partite .

Il precedente della Norvegia: "Human rights On and off the pitch"

Prima della Germania era stata la Norvegia a schierarsi contro le pratiche in uso in Qatar. In occasione della gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 contro Gibilterra (3-0 anche in questo caso) di mercoledì 24 marzo, infatti, Haaland e compagni erano entrati sul terreno di gioco con delle maglie bianche sulle quali campeggiava la scritta "Human rights On and off the pitch" (Diritti umani sul campo e fuori). Un'iniziativa voluta e con un destinatario preciso, che era stata preannunciata anche dal Ct norvegese Solbakken alla vigilia del match: "Vogliamo fare qualcosa di concreto per mettere pressione alla Fifa affinché sia sempre più diretta e ferma nei confronti delle autorità del Qatar, imponendo loro delle richieste più severe". Dello stesso avviso anche Martin Odegaard: "Ci teniamo e vogliamo cercare di contribuire in maniera positiva".